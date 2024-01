Transparência Internacional acusa empresa dos irmãos Wesley e Joesley de assédio judicial

O ministro do STF Dias Toffolli suspendeu a multa de R$ 10,3 bilhões da empresa J&F

“Contra o pano de fundo dos golpes sistemáticos aos esforços anticorrupção sofridos durante o governo Bolsonaro, a J&F tem usado a tática lamentável de disseminar informações erradas sobre a Transparência Internacional, no trabalho de agentes internacionais e de aplicação da lei, para escapar de sanções criminais e administrativas por grandes esquemas de corrupção que havia anteriormente confessado tanto no Brasil quanto nos EUA”, afirmou a ONG em nota à imprensa.

Na quarta-feira, 20, o ministro Dias Toffoli deu parecer favorável à J&F, com a suspensão de uma multa de 10,3 bilhões, realizada em acordo de leniência — um trato realizado entre o Ministério Público Federal (MPF) e o suspeito de um crime em casos econômicos.

A esposa de Toffoli, Roberta Rangel, é advogada da empresa, assim como o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski.

Como argumento para a revisão dos casos, a empresa afirmou que a ONG Transparência Internacional agiu junto com a Operação Lava Jato, com intuito de força venda dos ativos da empresa — tudo o que pode ser transformado em dinheiro no negócio — durante a investigação.

A ONG também criticou a decisão do ministro: “É evidente que a decisão do Supremo Tribunal, que suspendeu uma multa de R$ 10,3 bilhões a J&F com base em tais informações, foi processada por um único juiz em um processo secreto”.

O diretor da organização, François Valérian, disse que a situação da empresa no Brasil “revela como a impunidade pode favorecer o comportamento ilícito de uma empresa”.