Roseno comemora decisão de Elmano de transformar Acquário em sede do Labomar: "Vitória!"

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) comemorou a decisão do governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), de transformar o Acquário Ceará, em Fortaleza, em sede do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC).

“VITÓRIA! A matéria publicada pelo jornal O POVO aponta que o governador Elmano de Freitas firmará uma parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e transformará o prédio que abrigaria o Acquario Ceará numa sede do Labomar”, escreveu Roseno em sua conta oficial do Instagram.

“A correta decisão reforça os anos de luta e resistência contra o projeto inicial. As comunidades da Praia de Iracema reafirmaram sua resistência e existência, em meio às ameaças de despejo. Antes de assumirmos um lugar no parlamento cearense, fizemos vários protestos e pedimos que aquele espaço se transformasse em um equipamento socioeducativo para os moradores de Fortaleza”, completou.