O POVO News: Congresso aprova Fundão de R$ 4,9 bilhões para eleições de 2024

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 22. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a aprovação do fundo eleitoral para as eleições de 2024, dentro da Lei Orçamentária Anual (LOA). O texto foi aprovado nesta sexta-feira, 22, e destina R$ 4,9 bilhões às eleições municipais de 2024.

Assista ao vivo:

No mesmo viés, o programa comenta sobre a reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acerca da aprovação do fundão. Pacheco afirmou que a decisão foi um "erro grave" e que vai propor aos deputados um novo valor a ser investido no fundo.