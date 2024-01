Festa de juízes cearenses é patrocinada por empresas com ações no TJ

Festa de fim de ano organizada pela Associação Cearenses dos Magistrados Crédito: Reprodução/Flickr da Associação Cearense de Magistrados

A confraternização de fim de ano dos juízes cearenses foi parcialmente custeada por empresas privadas que têm processos no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). De acordo com o portal Uol, a BSPAR Incorporações, uma construtora local, e a Carmais, rede de empresas do ramo de veículos, respondem a dezenas de ações na Corte que vão ser julgadas pelos magistrados que compareceram ao evento. Organizada pela Associação Cearense de Magistrados (ACM), a festa "Sunset Confra 2023" ocorreu no último dia 16, no Iate Clube de Fortaleza. A programação contou com bailarinos e shows de artistas locais.

Outra empresa que esteve presente na festa foi a Unimed, com uma ambulância disponibilizada no local. Em nota, a empresa negou contribuição financeira. "A Unimed Fortaleza informa que a Associação Cearense de Magistrados é cliente da cooperativa há mais de 30 anos. Como acontece com outros clientes corporativos, a operadora disponibilizou uma ambulância para o evento da entidade realizado no dia 16/12. Não houve patrocínio financeiro". ACM Além do próprio convite recebido de forma gratuita, os juízes tiveram direito a mais três ingressos. Antes do evento, o presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), José Hercy Ponte de Alencar, gravou vídeo para os associados informando que para obter mais ingressos era necessário pagamento no valor de R$ 500. Na ocasião, ele explicou que era um valor subsidiado pela ACM, já que o evento era orçado em R$ 600 por pessoa. O presidente esclareceu, ainda, que crianças de até 10 anos não pagariam entrada.

Em nota, a Associação dos Magistrados Cearenses esclareceu que todos os anos realiza sua tradicional festa de final de ano para associados e familiares. A ACM classificou como "despropositada" as falas que coloquem em dúvida a postura e posicionamento da agremiação. Confira a nota completa da ACM: "A Associação Cearense de Magistrados (ACM) vem por meio desta nota esclarecer acerca de informações tendenciosas que foram veiculadas citando nossa confraternização de fim de ano. Todos os anos, a ACM, assim como dezenas de outras instituições pelo Brasil, realiza sua tradicional festa de final de ano para associados e familiares. Ressaltamos que o evento é pago com recursos próprios da entidade, que é financiada pela contribuição mensal de magistrados ativos, aposentados e pensionistas. Em algumas ocasiões, há cotas de publicidade por empresas de forma legal e legítima. A ACM é entidade privada, não recebe recursos públicos, não integra o Poder Judiciário e presta contas sistematicamente aos seus associados. Assim consideramos despropositada qualquer fala que coloque em dúvida a postura e posicionamento sempre ético e transparente de nossa Associação"