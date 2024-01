Enquete O POVO: na sua opinião, qual foi o fato político mais marcante de 2023?

Dentre os acontecimentos de maior destaque estão: Ataques do 8/1, inelegibilidade de Bolsonaro, escândalo das joias, cassação de Deltan Dallagnol, aprovação da reforma tributária e aprovação de Zanin e Dino ao STF

O ano de 2023 foi marcado por uma série de acontecimentos relevantes no mundo político brasileiro. Em seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve de enfrentar sua primeira prova de fogo no dia 8 de janeiro, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Ataques de 8 de janeiro

No dia 8 de janeiro, um grupo de bolsonaristas conseguiu invadir o interior do Congresso Nacional durante um ato contra a eleição do presidente Lula. Em vídeo circulado nas redes sociais à época, é possível ver os manifestantes ocupando o Salão Negro e Salão Verde, após quebrare,m portas e janelas de vidro.

Os atos realizados pelos golpistas custaram à União mais de R$ 20 milhões.