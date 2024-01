O POVO News: Milei anuncia megadesregulação da economia e gera revolta na Argentina

A edição também comenta a votação do PL das apostas esportivas na Câmara e a confusão no Congresso durante promulgação da Reforma Tributária

A edição comenta sobre a confusão entre deputados durante cerimônia de promulgação da Reforma Tributária no Congresso . Nas imagens veiculadas nesta quarta-feira, 20, é possível ver o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) agredindo fisicamente o deputado Messias Donato (Republicanos). Para comentar sobre o ocorrido, a edição conversa com o deputado Donato.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 21. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o Decreto de Necessidade de Urgência (DNU) anunciado pelo presidente argentino Javier Milei. A proposta viabiliza a desregulação econômica do país.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, acerca do caso Marielle Franco. Durante cerimônia de despedida da pasta, Dino afirmou o caso será "integralmente elucidado" em breve.

Além disso, a edição explica a movimentação na Câmara dos Deputados, que pretende votar, ainda nesta semana, a regulamentação das apostas esportivas, projeto que faz parte da agenda de arrecadação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

