Milei diz que desregulação da economia não vai parar em meio a protestos na Argentina

No dia anterior, quarta-feira, 20, o presidente anunciou em rede nacional um decreto único que altera ou anula mais de 300 leis, com impacto direto na economia do país. A chamada “desregulamentação do mercado” é a simplificação ou a remoção das regras fiscais econômicas, o que na teoria daria mais liberdade para o mercado financeiro.

Após o “megadecreto” de Milei, pessoas saíram nas ruas e manifestam em vários pontos de Buenos Aires, inclusive em frente ao Congresso Nacional do país. Além disso, argentinos bateram panela durante a fala do presidente, como forma de protesto.

Milei fez pouco caso da resposta da população e disse que alguns manifestantes podem olhar “com nostalgia, amor e carinho para o comunismo”. “Pode ser que haja pessoas sofrendo de síndrome de Estocolmo, que estão apaixonadas pelo modelo que as empobrece”, completou.

Considerado um ultraliberal, o governo de Milei — que tomou posse do cargo em 10 de dezembro —, também minimizou as manifestações, como fala o porta-voz da presidência, Manuel Adorni:

"(Os manifestantes) não chegaram a se inteirar da filosofia desse decreto, que é uma abertura muito importante para todos nós em matéria de liberdade", defendeu o porta-voz.

Custo de manifestações