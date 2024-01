Lira cobra posicionamento do Conselho de Ética sobre agressão a deputado no Congresso

O presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou fatiamento do texto ainda na terça-feira, 7 Crédito: Zeca Ribeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a conduta do deputado Washington Quaquá (PT-RJ), que agrediu fisicamente o deputado Messias Donato (Republicanos-ES) durante cerimônia de promulgação da reforma tributária, realizada nesta quarta-feira, 20. Lira também afirmou que o caso deve ser assumido pelo Conselho de Ética da Casa e relatou que as legendas não façam negociações para flexibilizar as penalidades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu apelo para a dignidade política dos partidos para que estes deputados não se tenham acordo em um Conselho de Ética para proteger os que lá forem. Nossa tristeza é em ter que presenciar aquilo e saber que em vez de estarmos hoje falando da reforma tributária, seus efeitos e seu futuro, estarmos comentando isso”, disse Lira nesta quinta-feira, 21, em entrevista à Globonews.

“Infelizmente aconteceu e eu espero sinceramente que os membros do Conselho de Ética e os representantes dos partidos ajam com o rigor necessário”, completou Lira. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou ainda que se reunirá nesta quinta-feira, 21, com a cúpula da Casa e o assunto será debatido, assim como os encaminhamentos possíveis. É responsabilidade dos representantes partidários apresentarem a denúncia para analisar o fato no Conselho de Ética. Na noite desta quarta-feira, 20, o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) formalizou uma denúncia sobre Quaquá à Procuradoria-Geral da República (PGR) por de agressão a Messias Donato. A conduta do parlamentar pode ser classificada como vias de fato, infração penal que ameaça a integridade física por meio de ataque ou violência contra pessoa. A penalidade para este tipo de crime varia de 15 dias a três meses de prisão ou multa. Entenda o que houve Durante a cerimônia de promulgação da reforma tributária no Congresso, nesta quarta-feira, 20, o deputado Washington Quaquá (PT-RJ) agrediu fisicamente o deputado Messias Donato (Republicanos). A agressão surgiu quando Quaquá abordou parlamentares da oposição que entoavam “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. O petista se aproximou dos deputados com o celular apontado para eles, alegando que iria entrar com um processo no Conselho de Ética contra o grupo.

Depois disso, Quaquá começou a discutir com os parlamentares e deu um tapa no rosto de Messias Donato. O vídeo, no entanto, não captura o que o petista disse antes de agredir o colega da Casa. A solenidade de promulgação da reforma tributária contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A emenda constitucional que muda a tributação sobre o consumo no País foi aprovada na última sexta-feira, 15, após mais de 30 anos de debate. A reforma tributária Conforme o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após a promulgação da reforma tributária, o trabalho será analisar os projetos de regulamentação do sistema tributário. A reforma foi aprovada nesta sexta-feira (15) após mais de oito horas de debates em Plenário.