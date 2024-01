Janja elogia Elmano por destinar viaturas ao programa Maria da Penha

A primeira dama Janja elogiou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), por destinar viaturas para o programa Maria Penha no Estado. O comentário foi dado nesta quinta-feira, 27, durante cerimônia de entrega de 700 veículos no Ministério da Justiça e Segurança Pública , em Brasília.

As viaturas são destinadas a estados e municípios de todas as regiões brasileiras no âmbito do Plano de Ação na Segurança e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2). Na oportunidade, a primeira dama externou o desejo de uma ação mais rápida e efetiva da polícia no atendimento de casos de violência contra mulher.

"A gente sabe que tem um delay muito grande [entre] a mulher que está sendo protegida e a polícia chegar. Muitas vezes a polícia já encontra o corpo da mulher estendido no chão, morta pela ponta de uma faca ou por bala. A gente precisa melhorar muito os nossos procedimentos. Então, essas viaturas que vão para os estados são muito importantes para nós mulheres", explicou Janja.

Ceará



O governador Elmano representou os estados no recebimento das chaves, entregues pelo ministro Flávio Dino. Ao Ceará, foram distribuídas 18 viaturas para uso da PM e da Políca Civil e outros 22 veículos para Guarda Municipal de Fortaleza, Sobral, Crato, Caucaia e Pacatuba.

Também estavam na cerimônia o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar; a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; e a coordenadora nacional Pronasci 2, Tamires Sampaio.