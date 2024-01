Comissão aumenta pena e aplica multas para crimes em ambientes desportivos; entenda

A Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados aprovou parecer que aumenta o período das penas e fixa valor de multas relativas a crimes em ambientes desportivos. A mudança ao projeto de lei nº 4437/2023 é de autoria do deputado federal Luiz Gastão (PSD).

Entre as determinações do texto, a atenção se volta à prática de cambistas - pessoas que compram e revendem ingresso de espetáculo, seja de eventos culturais, esportivos ou outros, visando obter lucro excessivo.

Quem vender ou portar ingressos com preço acima do estabelecido no bilhete, por exemplo, pode sofrer pena de um a dois anos de reclusão e multa que varia entre mil e R$ 5 mil. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição desses ingressos a preços elevados seguem as mesmas regras.

Confira outras mudanças

Dar ou prometer vantagem com objetivo de alterar o resultado da competição ou evento ligado a ela

Pena: seis a 15 anos (saindo de dois a seis anos)

Multa: de R$ 200 mil a R$ 2 milhões

Fraudar o resultado de competições ou evento ligado a elas

Pena: seis a 15 anos (saindo de dois a seis anos)

Multa: R$ 200 mil a R$ 2 milhões

Tumultuar ou incentivar violência em local destinado aos competidores, árbitros e auxiliares

Pena: seis a 15 anos (saindo de um a dois anos)

Multa: entre R$ 10 mil a R$ 100 mil