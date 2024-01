Vereadores são diplomados em Alto Santo após eleição suplementar

Novas eleições para vereadores, na cidade de Alto Santo, após cassação de vereadores por fraude na cota de gênero. Na foto, a Câmara Municipal da cidade. Crédito: FERNANDA BARROS

Participaram da solenidade os vereadores eleitos, a juíza da 86ª Zona Eleitoral de Alto Santo, Dayana Alves Tavares de Castro, e o promotor de justiça e representante do Ministério Público Federal, Filipe Paulino Martins. O prefeito do município, José Joeni (PSD), não esteve presente na ocasião. A juíza do processo ressaltou durante a cerimônia a transparência e lisura da eleição suplementar, além de agradecer o trabalho realizado pela equipe da Justiça Eleitoral e desejar boa sorte aos eleitos. “A Justiça Eleitoral tem a honra de recebê-los para este momento democrátco do respeito ao estado de direito e da fiel observância da Constituição Federal. (...) Por fim, agradeço em nome de toda a Justiça Eleitoral o trabalho de organização e preparação do pleito eleitoral na realização desta eleição suplementar, garantindo uma eleição tranquila e segura para todos. Desejo aos eleitos em nome de toda a justiça eleitoral serenidade, êxito, paz e felicidade nessa nova missão”, afirmou a juíza. Já o promotor e representante do Ministério Público Federal, Filipe Paulino, ressaltou a presença da população de Alto Santo durante a votação, lembrando ainda de outro momento eleitoral, com o pleito do Conselho Tutelar, realizado em outubro. “Queria expressar minha profunda gratidão a população de Alto Santo pela participação ativa responsável nas urnas, o comprometimento com o processo democratico, inclusive tanto nessa eleição para vereadores, que é uma eleição obrigatória, como também já aconteceu neste ano para conselho tutelar, que apesar de ser facultativa, também contou com a presença massiva da população”, destacou o promotor. Como última fala antes da oficialização da diplomação, o presidente da Câmara e vereador eleito, Rennio Monteiro Diógenes (PP), ressaltou a importância da ocasião, assim como a necessidade de reflexão da política cearense e de Alto Santo, tendo em vista a situação que levou a eleição suplementar.

Play

“Infelizmente, alguns percalços ocorreram ao longo desses últimos anos, a falta de estabilidade política, jurídica. No entanto, o novo pleito eleitoral ocorreu e a democracia foi restabelecida”, apontou. Por fim, ele ainda questionou o porquê de toda a Câmara ter sido cassada, levando ele a perder o mandato, assim como mais quatro vereadores do Partido Progressista e do PT — que não foram cassados por fraude na cota de gênero. “Apenas abrindo um parêntese, (...) eu gostaria de finalizar minhas palavras também trazendo uma reflexão, aqui o vereador Rennio, vereador Felipe, vereador Levi e vereador André, nós somos filiados ao Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores, dois partidos que honraram a sua plenitude o que diz a legislação eleitoral, no entanto, nós quatro que já éramos eleitos em 2020, tivemos que submeter às urnas novamente”, completou.