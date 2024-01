PF cumpre mandados em Juazeiro em operação sobre orçamento secreto

Operação também abrangeu Brasília (DF), além dos municípios do Piauí: Teresina, Valença do Piauí e Pimenteiras

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados judiciais em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza, na região Cariri, no âmbito da Operação Creta, que investiga desvio de recursos públicos federais de emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto.

A operação, deflagrada na terça-feira, 19, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 11 de sequestro de bens e valores em três municípios do Piauí: a capital Teresina, Valença do Piauí e Pimenteiras, além de Brasília e de Juazeiro do Norte. São investigadas irregularidades em contratos e aditivos celebrados pelos entes com empresas.

Foram apreendidos R$ 270 mil em dinheiro, seis veículos, além de celulares e documentos. A operação foi realizada por cerca de 60 policiais federais, junto dos auditores da Controladoria Geral da União (CGU), sendo voltada a crimes licitatórios, contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No total, o sequestro de bens e valores dos investigados consistiu em mais de R$ 15 milhões.