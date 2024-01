Irmão de Cláudio Castro é alvo da PF em ação sobre desvios em programas de assistência social

A investigação aponta fraudes a licitações e contratos administrativos de assistência social. A PF afirma que, além de desviar recursos públicos, os investigados teriam direcionado serviços indevidamente a redutos eleitorais do grupo político do governador.

Um irmão do governador do Rio, Cláudio Castro, sofreu buscas da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 20, na Operação Sétimo Mandamento. Vinícius Sarciá Rocha é presidente do conselho de administração da Agência Estadual de Fomento (Agerio). O governador não é alvo da operação e ainda não se manifestou.

A taxa de propina nos contratos variava entre 5% e 25% e, segundo a PF, os pagamentos somam mais de R$ 70 milhões.

Detalhes do inquérito são mantidos em sigilo. Os crimes investigados são organização criminosa, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro.

Os policiais cumprem três mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), todos na cidade do Rio.

O STJ também autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal de sete investigados e o afastamento do sigilo de mensagem de seis deles.

Defesas

A reportagem entrou em contato com a assessoria do governo e aguarda resposta. Também entrou em contato com a assessoria da Agerio em busca de um posicionamento de Vinícius Rocha e aguarda resposta. O espaço está aberto para as manifestações.