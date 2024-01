Artur Bruno defende diálogo dentro da aliança para definição de candidatura pelo PT

De olho nas eleições de 2024, o assessor especial do Governo do Estado Artur Bruno defende diálogo interno no PT juntamente com aliados para definir candidatura do partido para disputa à Prefeitura de Fortaleza. Segundo ele, a sigla petista tem 10 legendas aliadas. Bruno é um dos cinco pré-candidatos do PT ao Paço Municipal.

“A partir de agora, é conversarmos internamente dentro das forças políticas do PT e, evidentemente, também com os demais partidos. Hoje, nós temos 10 partidos que estão aliados na defesa do governo Lula, do governo Elmano de Freitas e, portanto, não é por falta de nomes que nós não teremos uma grande chapa para disputar a Prefeitura de Fortaleza”, disse em entrevista ao O POVO nessa quarta-feira, 20, antes do evento de lançamento do Programa Vai Vem.