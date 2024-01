O POVO News: Polícia investiga sequestro de Marcelinho Carioca

A semana começa com mais uma edição do programa O POVO News. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, o noticiário desta segunda-feira, 18, aborda a investigação sobre o desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca.

O correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, traz as atualizações sobre a posse do novo procurador Geral da República, Paulo Gonet; além da discussão na Câmara dos Deputados sobre as apostas esportivas e os cassinos virtuais.

Para falar sobre o julgamento de recursos do Piso da Enfermagem em votação no Supremo Tribunal Federal (STF), o programa terá a participação do deputado federal Mauro Filho (PDT). No cenário mundial, a edição trata sobre guerra: Israel revela o maior túnel subterrâneo descoberto na Faixa de Gaza.