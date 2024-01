Milei é vaiado ao votar em eleições para presidente do Boca Juniors

O presidente da Argentina Javier Milei foi alvo de vaias no domingo, 17, vindas de torcedores do Boca Juniors. Ele participou de votações do clube e sócios presentes no estádio La Bombonera manifestaram insatisfação com o mandatário.

Na ocasião, Milei apoiou o ex-presidente argentino Mauricio Macri para presidente do clube. O ídolo do Boca, Juan Roman Riquelme, acabou vencendo as eleições. A disputa foi a segunda com mais votos na história do futebol, com mais de 40 mil sócios participando.