Comissão concorda em enviar lista tríplice para PGJ após contestação de Elmano

Candidatos a vaga concordaram durante eleição interna do MPCE de desistirem do segundo e terceiro lugar para enviar apenas o nome do mais votado ao governador

A Comissão Eleitoral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará (PGJ) concordou neste domingo, 17, em encaminhar para o governador Elmano de Freitas (PT), a lista tríplice de candidatos ao cargo ao biênio de 2024/2025, após o gestor contestar o "acordo" dos procuradores , pelo qual os demais postulantes disseram que não aceitariam nenhuma indicação que não a do mais votado, o procurador Eneas Romero .

Durante a eleição interna do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), realizada no início de dezembro, os candidatos ao pleito assinaram um acordo se comprometendo a não aceitar a indicação no caso de não serem o mais votado.

No documento, a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) informa que o objetivo era "prezar pela investidura do candidato mais votado na lista tríplice ao cargo de Procurador Geral da Justiça, lutando ademais pelo respeito ao regime democrático, legitimando a escolha da classe ministerial sem ingerências externas". A entidade submeteu aos candidatos o compromisso de não aceitar a indicação do governador Elmano de Freitas, caso não fossem o mais votado da lista tríplice.

O documento foi assinado por Ana Vládia Gadelha Mota, Aureliano Rebouças Junior, Eneas Romero de Vasconcelos, Franscisco Lucidio de Queiroz Junior, Haley de Carvalho Filho e Rafael de Paula Pessoa Morais.

No entanto, na quinta-feira, 14, o governador Elmano de Freitas encaminhou oficio à presidência da Comissão Eleitoral da formação de lista tríplice, contestando o acordo realizado entre os participantes e enfatizando que a escolha do novo Procurador-Geral do Estado é do chefe do executivo do Ceará.



"Importante enfatizar que a escolha do futuro procurador-geral, entre os integrantes da lista tríplice, trata-se de prerrogativa e de grande responsabilidade atribuída ao chefe do Poder Executivo", afirmou em ofício.

E completou o governador: "Tal prerrogativa advém de uma clara decisão do constituinte em concentrar no chefe do Executivo, eleito que foi democraticamente, a escolha, entre três nomes indicados por seus pares, da autoridade que chefiará o MP Estadual, ficando responsável não só por sua gestão interna como também por decisões extremamente importantes".