Julinho afirma que Evandro desponta como favorito à pré-candidatura do PT em Fortaleza

“Essa chegada do Evandro vem para animar o processo interno do PT na escolha de seus candidatos. É mais um pré-candidato de peso, com história na política cearense. Acho que ele vem para poder liderar esse processo, por toda a sua história.E traz com ele uma grande coalizão de partidos que o apoiam como candidato a prefeito de Fortaleza. Na minha avaliação, ele desponta como o favorito pré-candidato”, apontou. “Eu particularmente defenderei o seu nome para ser o candidato definitivo do PT na hora oportuna”.

O deputado estadual Júlio César Filho (PT), conhecido como Julinho, afirmou que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão , “desponta como favorito” na disputa do PT pela Prefeitura de Fortaleza. Em entrevista concedida durante o evento de filiação do novo membro à sigla petista neste domingo, 17, Jullinho declarou apoio ao colega.

Evandro, no entanto, se soma ao grupo de quatro pré-candidaturas já firmadas no partido. Entre as alternativas para a escolha, tem circulado a possibilidade de prévias para decisão do nome que será lançado na corrida pelo Paço Municipal. Nesse cenário, há uma consulta interna na agremiação para que os filiados escolham seus favoritos a fim de representar o partido nas urnas. Julinho encara a alternativa como “natural”, mas não descarta o consenso dentro da legenda.

"Fortaleza é peculiar. Natural que (a escolha) vai até às prévias, mas eu acredito que, com bastante diálogo e com os pré-candidatos que já são maduros, temos condições de resolver antes, mas nada natural do PT de Fortaleza ter prévias. Vamos trabalhar para que nós possamos realizar essa escolha no consenso, mas se for o caso de ter prévias, vamos para a disputa. Estamos confiantes no nosso caso de defender a candidatura do deputado Evandro".

O ministro da Educação, Camilo Santana, também comentou sobre a alternativa. Segundo ele, a escolha pelas prévias é uma decisão da legenda petista junto com as alianças. “Quem vai discutir isso é o próprio partido e os nossos aliados. As eleições são daqui a um ano, então vamos ter tempo para construir os caminhos com união, responsabilidade, sintonizados com a identidade hoje do projeto do governador Elmano e do presidente Lula”.

O deputado estadual Julinho também anunciou que seu nome está colocado como pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú.