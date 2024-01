Após duas remarcações, reunião de Cid e aliados será nesta segunda-feira, 18

A reunião para definir o rumo dos membros do PDT que pretendem deixar a sigla no Ceará está marcada para esta segunda-feira, 18, em Fortaleza. O encontro dos aliados do senador Cid Gomes acontece às 17 horas, no auditório de um prédio empresarial localizado na avenida Barão de Studart, no bairro Meireles. A deliberação chegou a ser adiada duas vezes.

Os 43 prefeitos que decidiram se desfiliar do partido são os principais protagonistas nesse momento, tendo em vista as eleições majoritárias de 2024. Conforme explica o deputado federal Eduardo Bismarck, a prioridade agora é "garantir a segurança política e jurídica dos gestores do Executivo municipal, que vão disputar o Paço de suas cidades. [Eles precisam] seguir dentro de um partido que lhes dê segurança de concorrer aos cargos". Entre as alternativas, PSB e Podemos têm surgido com mais força.

Apesar de o grupo já ter manifestado desejo de sair do PDT, Bismarck acredita que ainda haja espaço para a possibilidade de permanência de quem queira. "Eu acho que, assim, vale a pena consultar se alguém ainda quer ficar. Vão estar lá diversas lideranças do interior. Eu não tenho conversado com a maioria, mas tenho conversado com uma fatia delas, que são os prefeitos mais ligados a mim. Alguns querem manter o partido por perto, outros não, mas eu acho que o desejo da maioria é sair", completa.