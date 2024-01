Moraes determina primeira execução de pena de condenado por ato golpista de 8 de janeiro

Em despacho assinado nesta sexta-feira, 15, Alexandre de Moraes determina que a Secretaria Judiciária cumpra alguns procedimentos padrões para o início do cumprimento da pena por Matheus, como a autuação de um processo de execução penal para que sejam tratadas as questões relativas à detenção do réu.

Morador de Apucarana, no Paraná, Matheus foi preso pela Polícia Militar perto do Palácio do Buritis, sede do Governo do Distrito Federal. De acordo com os policiais, ele confessou que invadiu o Congresso Nacional com uma faca. Também foi achado com ele uma jaqueta do Exército e uma camisa da seleção brasileira.

Lázaro foi acusado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ele foi o terceiro réu condenado pelo STF por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Os dois primeiros sentenciados pela Corte máxima, Aécio Lúcio Costa Pereira e Thiago de Assis Mathar ainda não tiveram a execução de pena determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais.