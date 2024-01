STF: Dino herdará processo contra Bolsonaro e contra ministro de Lula

O processo contra Bolsonaro envolve a conduta do então presidente no curso da pandemia

Futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino herdará de Rosa Weber 344 ações, entre as quais o inquérito que investiga o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho , além de ações contra Jair Bolsonaro (PL) pela condução da pandemia.

Juscelino é investigado no contexto da Operação Benesse. A apuração, conforme o portal de notícias Metrópoles, é sobre desvios e lavagem de dinheiro envolvendo a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), do Maranhão.



Em setembro, o ministro Barroso atendeu ao pedido da Polícia Federal (PF) para bloquear bens dos investigados, entre os quais Juscelino, a partir da compreensão de que havia sinais de desvio de valores referentes à emenda.

A Benesse foi deflagrada em 1º de setembro com intuito desarticular suposta organização criminosa que promovia fraudes em licitação, desvios de verbas públicas e lavagem de dinheiro envolvendo verbas da Codevasf. O principal alvo da operação é a prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, Luanna Rezende. Ela é irmã de Juscelino.