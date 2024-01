O POVO News: Lula diz que conseguiu colocar um "comunista" no STF e direita reage

A edição comenta sobre o pedido de cassação de mandato do senador Sergio Moro (União) por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022 . A solicitação foi feita pela Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 15. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz a repercussão da fala do presidente Lula (PT) sobre a aprovação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF). Lula afirmou nesta quinta, 14, que, pela primeira vez, conseguiu indicar um "comunista" para assumir uma vaga na Suprema Corte .

O episódio detalha a ação da Polícia Federal (PF) que prendeu integrantes do grupo Primeiro Comando da Capital (PCC) suspeitos de planejar atentados. O membros da facção criminosa se reportavam diretamente com o líder máximo da facção, Marcola. A informação é do promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya.

O programa discute a nova agenda da Câmara dos Deputados e Senado Federal. A partir da próxima semana as casas terão sessões todos os dias.

Além disso, a edição explica o atentado na Ucrânia, quando um deputado do partido do presidente Volodymyr Zelensky, explodiu três granadas durante reunião de membros da prefeitura. Conforme a Polícia Nacional da Ucrânia, o ocorrido deixou uma pessoa morta e 26 feridas.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



