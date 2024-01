Marcos do Val vira alvo da PF por ataques contra Flávio Dino

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Agência Senado

A Polícia Federal (PF) informou que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) é alvo de investigação por ataques ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Do Val é suspeito de incitar militantes de direita ao enviar o número de telefone do ministro em um grupo no WhatsApp. Do Val negou que tenha incentivado os membros do grupo a atacar Dino. Conforme o senador, se trata de um grupo de jovens “interessados por política”. Ele também nega ter divulgado o telefone de Dino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nos dias 14 e 15 de maio, o chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública recebeu uma série de mensagens ofensivas após seu número ter sido enviado em um grupo por Do Val, segundo os investigadores.

Os nomes cadastrados nas linhas telefônicas foram chamados a depor pela Polícia Federal, que tentava, desde então, descobrir a origem do vazamento. O nome de Do Val havia sido mencionado, no entanto, a PF considerava a possibilidade de alguém ter se passado pelo senador no grupo, intitulado “Grupo da Direita”. Nesta quarta-feira, 13, durante a sabatina de Dino no Senado, Do Val apresentou provas sobre o caso.

Em sua lista de transmissão, o senador afirmou que um menor de idade integrante do grupo teria sido convocado para depor na PF como suspeito do caso, e enviou uma cópia da intimação encaminhada a ele. “Estão duvidando que um menor de idade foi intimado para depor na Polícia Federal por ter criticado o Flávio Dino. Então segue a intimação da PF”, escreveu.

O suspeito mencionado pelo senador, no entanto, tem 21 anos, conforme fontes da PF. Baseado neste episódio recente, os investigadores devem solicitar que o caso seja remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que Do Val detém foro privilegiado. A PF também deve pedir sua inclusão no inquérito das fake news por ter afirmado, erroneamente, que o delegado convocou um menor de idade para prestar depoimento.

