André diz que deputados mentiram para a Justiça e promete ir até o TSE por mandatos

O deputado federal André Figueiredo, presidente interino do PDT Nacional, comentou a recente ação de 14 deputados pedetistas do Ceará que pediram, na Justiça, desfiliação por justa causa e reafirmou que levará à questão à Justiça para manter os mandatos dentro da sigla, caso os parlamentares saiam. Ele apontou ainda "mentiras e absurdos" no pedido de desfiliação apresentado pelos ainda pedetistas.

Figueiredo disse que a direção nacional agirá "da mesma maneira" em que atuou no caso do deputado estadual Evandro Leitão, que recentemente pediu para sair do PDT sem perder o mandato e foi autorizado pela Justiça. "Em sendo necessário iremos até o Tribunal Superior Eleitoral", confirmou André.



O dirigente pedetista lamentou ainda "a quantidade de mentiras e absurdos no teor da ação", mas não citou a quais pontos se referia. Na ação de desfiliação, o grupo de 14 pedetistas aliado a Cid Gomes alega grave "discriminação política pessoal" dentre os motivos para o pedido.