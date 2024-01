Ultradireita da Polônia usa extintor de incêndio para apagar velas de candelabro judaico

Um deputado polonês de ultradireita apagou as velas de um candelabro símbolo do judaísmo com um extintor de incêndio. A situação registrada nessa terça-feira, 12, foi presenciada por membros da comunidade judaica que estavam na sede do parlamento em razão da festividade do Hanukkah.

Identificado como Grzegorz Braun, o deputado subiu ao púlpito da Câmara para denominar a celebração como algo "satânico" e defendeu que sua atitude tinha o objetivo de "restaurar a normalidade" no local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, os membros da comunidade judaica estavam no parlamento a convite do presidente da Câmara baixa, Szymon Holownia. Diante do caso, o dirigente proibiu a presença do deputado na ocasião e disse que comunicaria à Justiça a ação antissemita.