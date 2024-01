Senador questiona Dino com anedota de 'político que foi para o céu e acabou com fogo no rabo'

Ao questionar a 'campanha' que o ministro da Justiça Flávio Dino fez no Senado para ser aprovado na sabatina ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o senador Cleitinho (Republicanos-MG) recorreu à história do 'político que morreu e foi para o céu'. O parlamentar contou a anedota passo a passo citando declarações de Dino às vésperas da arguição na Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de que 'ele não tem time', nem 'ideologia'.

Ele pediu a Dino que o atendesse para falar de 'pessoas do 8 de janeiro que são inocentes' - referindo-se à turba golpista que no início do ano depredou instalações do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Cleitinho pediu 'do fundo do coração' para que Dino o ouvisse. "Quero mostrar que tem pessoas com tornozeleira que não participaram de nada, não quebraram nada, enquanto tem político que põe dinheiro na cueca, pode andar e se eleger", afirmou.

Outra sugestão do senador foi para que o ministro da Justiça indicado por Lula ao STF 'não tenha militância'.

"Se você me ajudar, eu voto em você"

O senador defendeu o 'voto auditável' e se dirigiu ao presidente da CCJ, Davi Alcolumbre: "Até te falo, presidente, se você colocar isso aqui (em pauta, na CCJ, a questão do voto auditável) - todo mundo sabe que ele quer ser candidato a presidente do Senado. Se tiver pra ser homem de verdade, colocar as pautas que tem que colocar, eu voto em você. Mas vê se coloca meus projetos pra votar aqui. Porque tem um ano que eu estou aqui, quase cem projetos protocolados e não anda nada. Então se você me ajudar aqui na CCJ eu voto em você."

