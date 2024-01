Sarto sobre Evandro no PT: "Não tenho tempo nem para o meu, imagine para partido alheio"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que estava “muito ocupado entregando equipamentos” para observar o que estava acontecendo em “partidos alheios”. O gestor se referia à saída do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão, do PDT e o pedido de filiação para o PT.

“Eu tô tão ocupado no dia a dia, em entregar equipamentos para Fortaleza, que eu não tenho tempo de ver nem o meu partido, imagine o partido alheio. Deixa o partido lá tomar de conta”, disse.

Segundo Sarto, as estratégias do PDT serão discutidas futuramente, mas que, por ora, umas das prioridades é a realização do Réveillon de Fortaleza.