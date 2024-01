Projeto para câmaras em uniformes de seguranças privados é rejeitado, com parecer de Gastão

No caso da proposta sobre as câmeras em uniformes para segurança privada, foram designadas para tramitação as comissões de Indústria, Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O projeto ainda passará por essa última.

Projeto de lei que torna obrigatória a instalação de câmeras de vigilância no uniforme de seguranças e vigilantes de empresas particulares foi rejeitado nessa terça-feita, 12, na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados. O parecer pela rejeição, aprovado no colegiado, é do deputado pelo Ceará Luiz Gastão (PSD-CE).

Justificativa do projeto



Conforme a autora do projeto, é comum policiais militares atuarem na segurança privada de modo a completarem renda. Esse fator reproduz no âmbito privado a "estética militarizada", incluindo o "uso excessivo da força, discriminação, criminalização da pobreza e racismo institucional".

Taliria cita como um dos exemplos o caso do homem negro João Alberto Silveira Freitas, espancado e morto por dois seguranças no Carrefour, em Porto Alegre, em 2020. "(...) foi um caso emblemático que levou a sociedade a discutir sobre a existência de racismo no funcionamento do setor de segurança pública no país", justifica a deputada no texto do projeto.

A parlamentar também menciona estudo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) segundo o qual a utilização da câmera pela PM de São Paulo fez cair significativamente a média de casos de uso da força policial, em especial mortes decorrentes de intervenção policial.

Talíria sustenta que o uso da câmera nas fardas visa a produção de provas para eventuais investigações, além de maior segurança nas abordagens e possibilidade de avaliação mais específica do trabalho realizado, além do uso legal progressivo da força nas abordagens.

"Outrossim, o uso das câmeras nos uniformes configura-se como uma importante medida

para proteção da atuação do próprio policial, diante da possibilidade de resguardo trazida

pelas eventuais imagens e áudios captados", afirma ainda a parlamentar.