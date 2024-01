Missa de 7º Dia de Sofia Valim acontece nesta quinta-feira, 14

“Agradeço as demonstrações de carinho e compreensão de todos nesses dias de luto. Passado esse momento de luto retornarei ao trabalho com a mesma dedicação de sempre por Caucaia”, completou o prefeito em publicação no Instagram.

Sofia Valim teve morte cerebral no último sábado, 9, dois dias depois de ter passado por um transplante de fígado. A influenciadora digital estava internada desde o dia 3 de dezembro no hospital Monte Klinikum, vítima de uma hepatite fulminante no fígado. A informação foi dada pelo portal Frisson, assinado por Gaída, mãe de Sofia.

A morte da jovem de 19 anos teve grande repercussão no mundo político, com declarações de solidariedade do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas (PDT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), da vice-governadora Jade Romero (MDB), do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), entre outros políticos do estado.