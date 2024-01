Marina Silva é uma das pessoas mais influentes do mundo para a ciência, diz a Nature

"A ministra do Meio Ambiente do Brasil ajudou a conter o desmatamento desenfreado e a reconstruir instituições que foram enfraquecidas pelo governo anterior", diz a publicação, conforme o portal de notícias Uol.

Uma das principais revistas científicas do mundo, a Nature elegeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, como uma das dez pessoas mais influentes do planeta para a ciência. O texto divulgado carateriza Marina como "protetora da Amazônia".

Marina disse à revista que o governo Lula tem a "dura missão" de reconstruir o que foi desmantelado pelo governo anterior e, paralelamente, criar novas metas para a política ambiental.

Marina também figura na lista das 25 mulheres mais importantes do mundo pelo Financial Times, publicada mês passado. Esta lista não é um ranking e reúne mulheres influentes no cenário mundial, votadas por jornalistas do mundo todo, assim como por leitores e lideranças empresariais.