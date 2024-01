Maioria dos deputados cearenses deve votar para derrubar veto da desoneração

O veto do presidente Lula da desoneração da folha de pagamento tem mexido com o Congresso Nacional que deve votar contra o governo

A derrubada do veto é decidida em sessão do Congresso Nacional, reunindo deputados e senadores.

O placar pela derrubada entre os cearenses tende a ser ainda maior, pois ainda não responderam alguns dos maiores opositores do governo, casos ddo deputado Dr. Jaziel (PL) e do senador Eduardo Girão (Novo), que votam contra o Planalto até em questões bem menos polêmicas.

De acordo com Mauro Filho , a decisão foi um ponto pacífico entre os cinco deputados federais do PDT. O senador Cid Gomes também se mostrou favorável à desoneração.

Posição do Governo

Na ala governista, o deputado federal José Airton (PT) disse que irá seguir a orientação do governo, portanto, para que o veto presidencial permaneça. Líder do governo na câmara, José Guimarães (PT) afirmou que a desoneração foi vetada por inconstitucionalidade.

“Esse problema da desoneração ainda não está resolvido porque botaram um monte de coisa no PL que nós votamos. Colocaram municípios e tudo. Isso não podia. Essas são as razões do veto do presidente. Vetou por inconstitucionalidade”, afirmou.

O líder do governo ainda destacou que os 17 setores que receberam a desoneração da folha de pagamento devem ser reduzidos para entre 12 a 10.