Girão vê 'coincidência grande' em sabatina de Dino no dia 13, número do PT, e aniversário de Moraes

O senador cearense Luis Eduardo Girão (Novo) questionou o fato de as sabatinas do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do subprocurador-geral da República Paulo Gonet, ocorrerem de forma conjunta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Girão e vários senadores de oposição pediram que as sabatinas ocorressem de forma individual, o que foi negado pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Girão, além de questionar a sabatina em bloco, acrescentou outro elemento. "Já tem uma coincidência aí grande, que a sociedade fala, que é do dia 13, que não apenas é o número do Partido dos Trabalhadores, mas também o aniversário do ministro Alexandre de Moraes". A fala do senador cearense arrancou risadas.