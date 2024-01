Esplanada é fechada e polícia faz revistas por conta de manifestações em dia de sabatinas

A Esplanada dos Ministérios foi fechada desde a primeira hora da manhã desta quarta-feira, 13, como forma de garantir a segurança por conta de manifestações na região central da capital federal. Segundo a segurança do Senado, o reforço também tem relação com a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Dino será ouvido na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e há expectativa de que possam haver manifestações de opositores nas proximidades do Congresso Nacional. Além de manifestações contrárias a indicação do ministro da Justiça ao STF, também estão previstos atos a favor dos direitos indígenas no Museu da República e um protesto contra a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) nos arredores do Banco Central (BC).

Segundo o governo do Distrito Federal (GDF), a reabertura das vias da Esplanada acontecerá após a dispersão dos manifestantes e uma autorização das autoridades de trânsito do Distrito Federal.