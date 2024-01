Em abertura de sabatina, Gonet detalha carreira jurídica como integrante do MPF

O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, apresentou aos senadores sua carreira profissional, especialmente no Ministério Público Federal (MPF).

Gonet disse que são quase 40 anos em atividades jurídicas, somando os 36 anos no MPF com os mais de quatro anos como assessor do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Francisco Rezek.

"Gostaria de enfatizar que toda uma vida assim dedicada ao Direito, se me inspirou na necessidade do olhar técnico sobre temas delicados da vida social e política, não me embaçou a visão para o principal, de que o Direito foi feito para as pessoas, devendo ser tratado como elemento indispensável para que todos possam com autonomia buscar a realização como seres humanos", disse Gonet.