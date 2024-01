Dino diz em sabatina que todas as imagens do Ministério da Justiça do 8/1 foram entregues à CPI

O indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino disse na manhã desta quarta-feira, 13 que todas as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça foram entregues à CPI do 8 de janeiro. Dino foi questionado sobre o tema pelo senador Rogério Marinho (PL-RN). "Não faltam imagens do 8 de janeiro, sobram imagens", afirmou.

"Eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido, então as câmeras funcionam por movimento. Outras tantas foram examinadas e consideradas desnecessárias, porque eram de corredores vazios", disse o ministro.

Questionado sobre sua isenção no julgamento de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o atual ministro da Justiça disse que não pode se pronunciar sobre casos concretos.