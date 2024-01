Artur Bruno: debate sobre candidatura à Prefeitura de Fortaleza não pode ser restrito ao PT

"Essa discussão não pode ser interna ao PT. Nós temos que levar aos demais partidos, inclusive hoje o PT faz parte de uma federação, com PV e PCdoB. E os partidos aliados que estão em torno da defesa, participando do governo Elmano de Freitas"

"Essa discussão não pode ser interna ao PT. Nós temos que levar aos demais partidos, inclusive hoje o PT faz parte de uma federação, com PV e PCdoB. E os partidos aliados que estão em torno da defesa, participando do governo Elmano de Freitas", disse Bruno aos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Mattos Brito, apresentadores do O POVO no Rádio.

Assessor especial para assuntos municipais do Ceará, Artur Bruno afirmou à Rádio O POVO CBN que a escolha sobre o nome que representará o PT na disputa à Prefeitura de Fortaleza não deve ficar restrita ao partido, mas ser levada aos partidos da federação, PV e PCdoB, além das demais legendas que compõem a base do governo Elmano de Freitas (PT).

Confira a entrevista a partir de 45 minutos:

Bruno reconhece que o PT é o partido do governador, do ministro da Educação e do presidente da República, razão pela qual o PT terá peso relevante na decisão do nome que irá à disputa representando uma coalizão de partidos. Lula, Camilo e Elmano serão atores decisivos, diz Bruno. Mas ele pondera que, antes de chegar aos demais partidos, a questão será amplamente discutida de modo interno pelas tendências do PT.

"É uma escolha tão importante que também a direção nacional deverá fazer suas ponderações, temos aí a liderança do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães. Vai passar ai por um largo debate", afirmou.

Pré-candidaturas do PT

Além de Artur Bruno, são pré-candidatos do PT ao Executivo municipal Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará; Luizianne Lins, deputada federal e duas vezes prefeita de Fortaleza; Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, deputados estaduais.

Bruno colocou-se como preparado para a missão, do alto de uma experiência que envolve a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados e o Palácio da Abolição, onde esteve como secretário do Meio Ambiente por oito anos, de 2015 a 2022. Ele afirmou, contudo, considerar um luxo para o PT a filiação de Evandro Leitão. O presidente do Legislativo estadual se filiará ao PT no próximo domingo, com promessa grande ato para recebê-lo.

"É um luxo para o PT ter o Evandro Leitão como filiado. Agora, nós temos aí quatro nomes muito interessantes. É preciso registrar que tanto eu, como Luizianne, como Larissa, como Guilherme fomos vereadores de Fortaleza. Eu fui duas vezes vereador, quatro vezes deputado estadual, até com votações muito expressivas, algumas vezes até sendo o mais votado em Fortaleza como deputado estadual, como deputado federal. Eu tenho 35 anos de vida pública, 45 anos de magistério, continuo dando aula e me considero preparado, capacitado para representar o PT numa chapa", disse.