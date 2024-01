OAB escolhe advogado que pediu 'guilhotina' a Lula para vaga no TST

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) escolheu nesta segunda-feira, 11, os seis nomes que irão disputar uma vaga no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A vaga é resultado da aposentadoria do ministro Emmanoel Pereira.

Entre os escolhidos pela OAB está o advogado Emmanoel Campelo de Souza Pereira, filho do ministro aposentado. O advogado tem bom trânsito entre os deputados federais, foi diretor da Anatel e membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). É sócio do escritório Erick Pereira Advogados.

A lista da OAB inclui também Adriano Costa Avelino, advogado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele já escreveu em uma rede social que a "guilhotina" é a punição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "Mas antes tem que cortar a língua para pararem de latir", afirmou, em março de 2016.