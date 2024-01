Lula diz que primeiro ano de gestão é de reconstrução do que foi destruído no passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua live semanal, Conversa com o Presidente, fez comentários sobre o primeiro ano do seu governo. "Este primeiro ano de gestão foi de reconstrução do que foi destruído na gestão passada, principalmente na área da Saúde. Tinha ministro (da gestão Jair Bolsonaro) que não entendia de nada dessa área. Queremos levar saúde e alegria ao povo e o SUS é fundamental pra isso", afirmou. Na live desta terça-feira, 12, Lula iniciou a transmissão falando da importância da área da saúde, ao lado da ministra dessa pasta, Nísia Trindade.