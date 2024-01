Larissa Gaspar diz que Evandro fortalece PT, mas se mantém como pré-candidata a prefeita

Seminário do PT, no bairro Bom Jardim, com presença de Guilherme Sampaio, Artur Bruno e Larissa Gaspar. Crédito: FERNANDA BARROS

Evandro Leitão apresentou o pedido de filiação ao PT nesta segunda-feira, em reunião com dirigentes e parlamentares da sigla, em que Larissa estava presente. O deputado estadual está de saída do PDT, enfrentando processo no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) contra o PDT Nacional, uma vez que foi eleito por proporcionalidade, que designa o mandato para o partido. A sigla ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo Larissa, o diretório estadual do PT deve se reunir ainda esta semana para deliberar sobre o pedido de Evandro. A previsão é que o partido confirme a filiação do deputado estadual no próximo sábado, 16. “Então hoje pela manhã um grupo de parlamentares, dirigentes do PT, se reuniu para acolher esse pedido de filiação e ainda essa semana, nós devemos ter reunião da executiva estadual, para deliberar sobre o pedido”, afirmou Larissa Gaspar. Ela também elogiou o presidente da Alece, afirmando que o seu apoio foi fundamental nas campanhas do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Acho que é um gesto do Partido dos Trabalhadores de receber o pedido de filiação do deputado Evandro, é uma pessoa que cumpre um papel muito importante na política cearense como presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado. (...) É uma pessoa que vai com certeza contribuir para fortalecer ainda mais a luta do Partido dos Trabalhadores”, comentou a parlamentar. Sobre a sua pré-candidatura à prefeitura de Fortaleza, Larissa Gaspar afirmou que continua na disputa interna do partido e que o processo deve ser finalizado em março de 2024.



Play