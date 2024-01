Angélica elogia Janja e afirma que estaria "ao lado" de Huck se ele fosse presidente

Durante entrevista ao programa Roda Viva, que foi ao ar nesta segunda-feira, 11, a apresentadora Angélica comentou a possibilidade do esposo, Luciano Huck, se candidatar à Presidência da República. No ano passado, Huck havia considerado disputar as eleições presidenciais. No entanto, acabou desistindo.

Na oportunidade, Angélica ainda elogiou a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, por sua participação ativa no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Quando começaram a cogitar [Luciano Huck para presidente], me perguntaram que primeira-dama é essa, e acho difícil, porque a gente tem que ter referência", seguiu. "Não sou um ser político como o Luciano é. Eu estaria do lado dele nessa missão, mas eu precisaria de referências."