Grupo quer se apresentar como a direita moderada contra extremismo em 2026

A centro-direita liberal está se movimentando para ter um projeto que possa chamar de seu em 2026. A largada aconteceu com as mudanças no União Brasil, previstas para serem consumadas no dia 29 de fevereiro, com a troca do comando da sigla, que foi antecipada, pois estava prevista somente para maio.

Sai o atual presidente Luciano Bivar, que validou a entrada de membros do partido no governo

Lula, com três ministérios (Juscelino Filho, nas Comunicações; Celso Sabino, no Turismo, e Waldez

Góes, na Integração e Desenvolvimento Regional), e deve entrar o advogado e vice-presidente do

partido Antonio Rueda.

Bivar vinha de um processo de disputas, brigas e intrigas desde a fusão entre PSL e DEM, que

aconteceu há dois anos. Rueda - que terá um mandato até 2028 - tem laços mais fortes com o grupo

do antigo Democratas e assumirá com o projeto de delinear estratégias, estimular novas filiações

e já organizar o União para as eleições municipais de prefeitos e vereadores em outubro.