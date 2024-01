Fala de Gleisi sobre ampliar gastos gera críticas de economistas e opositores do governo Lula

A declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), que defendeu a ampliação dos gastos do governo federal em 2024 e uma meta de déficit primário de 1% sem contingenciamentos, gerou críticas de economistas e da oposição ao governo Lula (PT) neste sábado, 9. Os especialistas consideram que uma alteração na atual meta de déficit zero pode trazer problemas para a economia brasileira.

Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP) em um congresso do partido em Brasília, Hoffmann argumentou que o aumento das despesas é necessário para a economia não desaquecer e que o crescimento econômico deveria ser um "mantra do governo". Na visão da presidente do partido, Lula será "engolido" pelo Congresso caso perca popularidade, a exemplo do que ela considera ter acontecido com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Economistas, porém, projetam problemas caso a receita de Gleisi seja seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A consequência de mexer na meta de 2024 seria uma turbulência desnecessária com efeitos sobre juros, câmbio e inflação", diz Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Ele pontua que o nível de gastos já subiu de 18% para 19% do PIB neste ano e que o arcabouço fiscal, que definiu a meta de déficit zero, apenas mantém esse patamar de despesas. "Não tem nada de arrocho ou coisa que o valha. Responsabilidade fiscal é chave para crescer. Desenvolvimento não é fruto de gasto público mal feito, mas de investimentos e exportações", acrescentou.