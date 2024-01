Questionado sobre reforma ministerial, Alckmin diz que não há nada marcado

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse a jornalistas nesta sexta-feira, 8, que não há nada marcado sobre a reforma ministerial aguardada para o começo do ano que vem. Tanto no Congresso quanto no governo há a expectativa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva altere a configuração da Esplanada.

Questionado sobre o assunto, Alckmin declarou: "Só o presidente pode responder, não tem nada marcado". Ele falou depois de evento do PT sobre as eleições de 2024. Alckmin é do PSB, mas acompanhou Lula.