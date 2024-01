O POVO News: "justiceiros" de Copacabana aumentam violência e ameaças

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 8. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gome s, a edição traz as últimas informações sobre a organização de moradores Justiceiros de Copacabana, da zona sul do Rio de Janeiro. Insatisfeitos com a onda de assaltos e violência, o grupo passou a convocar outras pessoas a reagirem aos roubos na área turística carioca e a se vingarem de suspeitos desses crimes.

Seguindo a mesma linha, o programa discute a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem, que investigará a tragédia geológica em Maceió. A previsão é que a CPI seja instaurada na próxima terça-feira, 12.

O episódio detalha os preparativos para a cerimônia de posse do presidente eleito na Argentina, Javier Milei. O evento será realizado neste domingo, 10, e já conta com a presença de autoriades internacionais e nacionais, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a sua comitiva de deputados e senadores.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a promessa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em investir R$ 15 bilhões para programa de integração logística entre países da América Latina.

Além disso, a edição traz atualizações acerca do conflito no Oriente Médio. Nesta quinta-feira, 7, o soldado Gal Meir Eisenkot, filho do ministro do governo israelense, Gadi Eisenkot, foi morto no norte de Gaza, anunciaram as Forças de Defesa de Israel.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO