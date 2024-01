Lula incentiva militância do PT a lançar candidaturas, mas ressalta importância de alianças

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incentivou, em evento do PT sobre as eleições municipais do ano que vem, que os militantes petistas lancem suas candidaturas em 2024, mas que também saibam o momento de se aliarem com siglas de esquerda e de centro para serem competitivos.

Em um discurso que misturou incentivos e críticas construtivas aos aliados, Lula primeiro disse que as candidaturas são importantes mesmo quando as chances de ganhar são pequenas.

"As eleições municipais vão servir para a gente aprender a discutir na cidade. A gente tem condições de ter candidato a prefeito? Não precisa ter condições de ganhar. Candidatura não é importante só quando ganha. Pode fazer candidatura, perder e construir base para vitória no ano seguinte, mas é preciso que tenha coragem de escolher o melhor", afirmou, completando, em seguida: "Não pode ser briguinha interna do PT, tem que ser aquele que vai melhor defender o partido".