Lula defende que PT acirre discurso ideológico e diz que partido precisa falar com o povo

Em um discurso de cerca de 40 minutos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, em evento do Partido dos Trabalhadores sobre as eleições de 2024, que os petistas acirrem o discurso ideológico nas eleições municipais do ano que vem.

"Temos de nos perguntar por que um partido que muitas vezes no discurso pensa que tem toda a verdade do planeta só conseguiu eleger 70 deputados. Por que tão pouco se a gente é tão bom? Se a gente acha que poderia ter muito mais. É preciso que a gente tente encontrar respostas dentro de nós. Será que estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós?", questionou o presidente.

Em alguns momentos, Lula deu bronca nos correligionários e disse ser preciso falar com setores da população com quem o PT tem dificuldades, como evangélicos e empresários.