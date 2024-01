Conselheiros tutelares esperam maior agilidade da Rede de Proteção em 2024

A partir da posse, em 10 de janeiro, Fortaleza contará com 20 conselheiros tutelares a mais do que em 2023, totalizando 60 Crédito: Samuel Setubal

Com o aumento no número de conselhos e conselheiros tutelares em Fortaleza em 2024, membros do órgão esperam uma maior rapidez na atuação da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, conjunto de órgãos e profissionais acionados para lidar com as violações. A partir da posse, em 10 de janeiro, Fortaleza contará com 20 conselheiros tutelares a mais do que em 2023, totalizando 60. Além disso, serão inauguradas 2 novas unidades do Conselho, somando 10. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Todos eles, mais os 60 suplentes, estiveram reunidos no encerramento do curso preparatório de habilitação para os conselheiros, que ocorreu nesta quinta-feira, 7, no Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do bairro José Walter, em Fortaleza. A presença na formação é obrigatória para assumir o mandato.

Conselheiros Sobre o próximo ano, eleitos e reeleitos no pleito de 2023, comentaram que a expectativa é de que a expansão no número ajude a agilizar os processos. “Espero que melhore no trabalho, no fluxo. Pelo número de habitantes, tínhamos que ter 28 unidades do conselho e só temos 8, que, em 2024, passarão a ser 10. Para que o trabalho melhore devem ser abertos mais conselhos”, comentou Roberta Valonha Lima, reeleita para o Conselho 6. O aumento na quantidade de Conselhos tende a alcançar um maior número de crianças e adolescentes, antes impedidos de acessar esse serviço, por conta da distância do órgão do seu local de moradia. No entanto, segundo Alison Gadelha, reeleito para o Conselho 8, é preciso reforço da Rede de Proteção para que esse aumento surta efeitos. “Queremos acompanhamento maior do número de denúncias que a gente recebe. Não só da Prefeitura, mas também da Secretaria de Educação do Estado, que atende o ensino médio, por exemplo. Precisamos de um maior entendimento das pessoas, principalmente dos que atuam em órgãos governamentais, para que nos ajudem e agilizem”, afirmou. A Rede consiste em uma série de órgãos, entidades e profissionais que atuam para garantir apoio e resguardar os direitos de crianças e adolescentes, como escolas e hospitais. Eles são acionados pelos Conselhos para prestarem suporte às vítimas de violações.

“Nós requisitamos serviços nas mais diversas áreas e muitas dessas requisições não têm retorno. Temos que fazer reiteração de ofício, algumas vezes provocar o Ministério Público”, disse Danilo Ribeiro, conselheiro reeleito para a unidade 4. Dentre as requisições citadas pelos quatro conselheiros consultados para essa matéria, destacam-se: refeições, vagas nas escolas e atendimento especializado para crianças autistas. Além disso, a conselheira Roberta Lima comenta que a espera em uma fila do Centros de Atenção Psicossocial (Caps) pode chegar a até 6 meses. “As filas são enormes. O certo era a gente ser prioridade. Mas é difícil. Hoje temos dois Caps infantis para Fortaleza toda”, diz.

Junto com as perspectivas para o próximo ano, todos os conselheiros comentaram sobre a função, que consideram uma missão: a proteção das crianças e a possibilidade de fornecer um lar e uma família a elas. "Temos a chance de atuar em nossos bairros, ajudar diretamente. É aquilo: tem que gostar de gente", comenta Átila Melo, reeleito para o Conselho 7. Frase foi repetida por todos. Roberta Valonha Lima, Alison Gadelha, Átila Melo e Danilo Ribeiro (da esquerda, para a direita) Crédito: Ludmyla Barros/Especial para O POVO Apoio Administrativo Fortaleza ainda conta com o apoio administrativo dos Conselhos Tutelares, localizado no prédio da Casa da Criança e do Adolescente (Rua Capitão Melo, 3883 - São João do Tauape, Fortaleza). Local funciona de 7h30min às 17h30min.