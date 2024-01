Cassação da chapa do PL pode chegar ao TSE ainda em dezembro, diz relatora

"Eu acredito que, como nós temos sessões ainda agora em dezembro, pode ser que em dezembro há uma grande probabilidade de subir (para o TSE). Entretanto, será a fase de recesso tanto aqui no Ceará como em Brasília, lá só retoma a partir de fevereiro, diferente aqui, que a gente já retoma no final de janeiro. Então, uma decisão do TSE seria de fevereiro em diante", disse a jurista ao O POVO na quinta-feira, 8.

O julgamento que cassou a chapa dos quatro deputados estaduais do PL no Ceará deverá chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Corte final, ainda no mês de dezembro de 2023. A juíza Kamile Castro. jurista titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) afirma porém, que a ação só será retomada em fevereiro.

De acordo com Kamile, relatora do julgamento que cassou Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Alcides Fernandes, a celeridade do caso dependerá ainda de alguns trâmites a serem cumpridos, mas já está na fase final de mais um julgamento.

"Na verdade, este processo ainda está aqui no Tribunal Regional Eleitoral porque são quatro processos reunidos, são muitas partes. Então a celeridade depende também do processo legal, do contraditório e da defesa para que seja cumprido", disse.

E completou: "Mas ele já tá na fase final de mais um julgamento, que são os embargos de declaração das partes, e após, o encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral".

A votação que cassou os parlamentares aconteceu no dia 30 de maio de 2023, mas a situação só foi definida na Corte estadual no início de novembro, quando o TRE-CE rejeitou todos os recursos do PL. Caberá ao TSE, presidido por Alexandre de Moraes, decidir o futuro do caso.

Preparações para 2024

Kamile Castro disse que a preparação administrativa dos tribunais eleitorais para as eleições municipais de 2024 já se iniciou. A juíza elencou as fases de alistamento, cadastramento e audiências públicas, juntamente da ouvidoria e corregedorias dos tribunais de campanhas educativas.