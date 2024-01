O POVO News: Israel diz que prendeu dezenas de terroristas que se renderam em Gaza

A edição também comenta sobre o afundamento do solo em Maceió e a participação de Lula na cúpula social do Mercosul

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 7. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a disputa entre a Guiana e a Venezuela por território de Essequibo. Além disso, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam que prenderam dezenas de terroristas do Hamas que se renderam em Gaza; Federação Palestina (Fepal) diz que se tratam de civis.

A edição comenta sobre o afundamento do sono em área de mina em Maceió. Nesta quarta-feira, 6, moradores de regiões afetadas pela tragédia geológica realizaram um protesto em uma das principais avenidas da cidade pedindo indenização à Braskem e nova moradia.

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha o pedido feito pelo Movimento Unificado das Vítimas da Braskem (MUVB) para que a Defesa Civil fosse retirada do caso.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a participação do petista na cúpula social do Mercosul. Na ocasião, o presidente reforçou a importância do acordo de livre comércio entre o Mercosul e Cingapura, o primeiro com um país asiático desde 2011.

Além disso, a edição explica os novos rumos da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que as forças israelenses estão cercando a casa de Yahya Sinwar, considerado por Israel como o mentor do ataque do dia 7 de outubro.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO