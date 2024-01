Ministra do STJ vota por condenar desembargador do TRT-Rio por esquema de propina

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já conta cinco votos para condenar três desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT-1) por suposta ligação com esquema de propinas para favorecer organizações sociais com dívidas trabalhistas judicializadas e com valores a receber do poder público. O julgamento foi iniciado nesta quarta-feira, 6.

A ministra Nancy Andrighi, relatora, votou pela condenação do desembargador Marcos Pinto da Cruz 20 anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e ativa, e lavagem de dinheiro.

Ao todo, quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), instalado no Rio, são acusados pela suposta participação em grupo criminoso que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em plano especial de execução da Justiça do Trabalho.